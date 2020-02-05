大政治大爆卦

行政院長蘇貞昌拍板，購買口罩，6日起採實名制，需使用健保卡在6000多家健保特約藥局購買，每人在7天內限購2片。有人擔心口罩不夠用，網傳口罩復活術，比如噴酒精、吹風機、紫外線。前和平醫院急診室主任張裕泰表示，病毒怕60度以上高溫，應該可以用吹風機消毒。他也提出專業作法，就是把紗布墊在口罩裡面，之後換掉紗布即可。

張裕泰在中天政論節目《大政治大爆卦》中表示，病毒怕60度以上高溫，其實應該可以用吹風機消毒。但是不要破壞了口罩原來的構造。若使用吹風機，在60度以上約吹40秒到1分鐘。

張裕泰指出，在醫院大部分都用紗布墊在裡面，因為我們是健康的人、不是病人，只要把裡面的紗布換掉就好了。重要的是在接觸口罩的時候，儘量不要去碰外面綠色的那一塊，因有一些病菌會黏在上面，然後要記得洗手，這可以避免感染。其實也不用太恐慌，因細菌無所不在，不要一個新興病菌出現，就一直在那邊擔心要怎麼辦。

(中時電子報)