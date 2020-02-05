農曆春節結束，企業逐步開工，不少台灣勞工也受派前往大陸，但隨著防疫升級，居住大陸的陸人都暫緩來台，但仍有雇主要求勞工要前往大陸工作。對此，勞動部表示，赴中工作的勞工未來返台，若面臨居家檢疫14天，這段期間雇主要負擔。

至於台灣人從中港澳等地返台後，需要居家檢疫14天，勞動部官員強調，這屬於雇主派員前往大陸工作時即可預見的風險，因此雇主必須負擔勞工返台後居家檢疫14天的工資。

中央流行疫情指揮中心5日宣布，2月6日起全中國（不含港澳）列二級以上流行地區，居住大陸各省市陸人暫緩入境，但台灣有不少勞工，是受派前往大陸工作，面對現在疫情仍相當嚴峻，雇主卻要求必須要前往大陸工作。

現在武漢肺炎疫情嚴峻，文化大學法律系教授邱駿彥指出，雇主這時候派勞工前往大陸工作，就要預知可能會被封城、以及返台後要居家檢疫14天的風險，如果雇主仍執意要派員前往工作，就要負擔可能風險，包括勞工可能遇到封城無法返台工作、返台後居家檢疫14天無法服勞務等，「這時候薪資仍是雇主照付」。

依照勞動部因應嚴重特殊傳染性肺炎（武漢肺炎）職場安全衛生防護措施指引，雇主應以勞工健康安全為最優先考量，如非必要，應避免指派勞工前往大陸大陸疫區。依照指引，雇主如未能提供必要之預防設備或措施，勞工得拒絕指派前往疫區 提供勞務。雇主如強行要求，且未提供必要之預防設備或措施致勞 工有權益受損之虞，勞工得終止勞動契約，並要求雇主給付資遣費。

(工商 )