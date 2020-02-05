「陶鎔大帝」曾陶鎔要從味全龍重生！目前時間對他有利，只是打擊能力的一大考驗，如何掌握「自己的」打擊節奏，不受外界干擾，穩下表現內容，將是他的最大課題。

曾陶鎔表示，在中信兄弟也有接受滿多修正，但沒有找出真正適合的，中信兄弟的教練也給他很多指導，可是沒有好的改變，再多教練的意見也沒有用。

來到味全龍就要從新開始，忘掉過去複雜的東西，在龍隊一步步做好，做到有種「拋棄過去」，他會接受意見把感覺調整好，龍隊教練也會直接指出缺點，而且不會一下子就要改掉動作，要他慢慢調整。

在葉總規畫中，曾陶鎔是外野手與一壘手，如果他表現好，就會想辦法排上去，據葉總觀察曾陶鎔的打擊表現，他的問題是他「自己的想法」，想法影響到他的打擊，教練會想辦法去幫助他改善，如果還是不行就要靠不斷的比賽。

葉君璋表示，球員常出現的問題是大家為了幫助他，會去對他講很多事情，若是每個人說法不一樣，造成他猶豫要用A或B或C的動作，無法在場上乾淨俐落出賽，時間一久會改變動作，改到自己是什麼動作都不知道，曾陶鎔確有這種狀況。

至於守備位置，曾陶鎔說，教練安排定位還要再討論，他有練習左外野守備，只要是教練的安排就全力以赴。葉總強調，球員要靠自己努力爬上來讓教練看到，職棒環境就是如此，龍隊有一些基本的出賽名單，其他人要比他們更努力才行。

(中時 )