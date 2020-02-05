年後正值春酒旺季，但武漢肺炎延燒，機關團體紛紛取消聚餐，業者損失慘重，桃園尊爵、住都大飯店取消或延期的桌數都超過200桌，還有大型婚宴會館一口氣少7成業績，部分企業選擇延期，但像住都飯店未收訂金，損失全都自行吸收，業者哀鴻遍野，大聲疾呼盼政府祭出減稅等措施補償。

春節過後，各公司行號舉辦開工春酒，但武漢肺炎爆發，嚴重衝擊餐廳和飯店業。尊爵大飯店業績大受影響，2館加起來春酒取消達285桌、損失近300萬，另有135桌喜宴選擇延期，房間總計已有近5000房次取消，其中尊爵天際昨一天就取消680間，損失近千萬元。

住都大飯店也受衝擊，董事長邱照進指出，過去從過年住房一路旺到5月，但今年年後疫情明朗後，開始爆發退訂潮，住房率從1月7成掉到剩下2、3成，光一個教會團體5天4夜活動取消，公司損失就超過200萬，目前到月中春酒已取消超過200桌，因為都沒有收取訂金，損失也是公司自己承擔。

福容大飯店大桃園地區陸客團以及港澳團客紛紛退訂，國旅部分則是延期入住，整體衰退約2成。桃園喜來登飯店也有約160桌春酒取消，改以餐券或是延後檔期方式因應，粗估損失約200萬元。晶悅國際飯店也約有180桌退訂。業者紛紛盼政府提出減稅或補助措施，減少損失。

但也有業者指出，團客較去年同期衰退，但散客部分略微增加，初步觀察因散客對於疫情自主管理較佳，也有部分遊客因為沒辦法出國、開學日延後等，轉而選擇國內旅遊。

(中時 )