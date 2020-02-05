《璀璨盛夜》於后里馬場園區馬術競技場彩排。（陳淑娥攝）

台灣燈會重頭戲高空特技展演《璀璨盛夜》於后里馬場園區馬術競技場彩排。（陳淑娥攝）

台灣燈會將於8日盛大登場，燈會重頭戲高空特技展演《璀璨盛夜》5日晚間於后里馬場園區馬術競技場彩排，台中市長盧秀燕親臨現場，與后里鄉親欣賞國際級高空特技秀，精采表演令人嘆為觀止。

盧秀燕指出，英國珍寶馬戲團與台灣頂尖劇場技術團隊，聯手打造11米高雙塔鋼索舞台，為台中量身打造「台灣首演」、「全球唯一」戶外高空特技秀，以火作為試煉，高空鋼索演員帶領觀眾展開勇敢冒險、面對挑戰，探索天地間「平衡」的旅程。

文化局表示，合作團隊也精心規劃系列周邊活動，將國外行之有年的口述影像、高空特技表演專業導覽及為身障朋友設計的觸摸(視障)導覽導入台灣，分享製作過程及技術，也展現台中以人為本的文化平權厚實底蘊。

《璀璨盛夜》將於台灣燈會期間每日晚間7時，在后里馬場「藝想世界」展區內的馬術競技場演出，歡迎遊客共襄盛舉，欣賞難得一見的精采演出。

(中時 )