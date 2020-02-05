為防止新型冠狀病毒肺炎發生群聚感染，北京市多部門聯合印發《關於進一步加強疫情防控期間群體性聚餐管控的通知》，明確要求禁止餐飲服務經營者和個人組織和承辦各類群體性聚餐活動。

中新網報導指出，已經預訂的消費者，餐飲服務經營者應儘快與訂餐單位或個人取得聯繫，立即取消聚餐活動或延期舉辦。至於農村集體聚餐承辦者在疫情防控階段不得承辦包括節日宴席、生日宴席、升學宴席等任何形式的農村群體性聚餐活動。

北京市市場監督管理局副局長陳言楷今天（2月5日）在發佈會上表示，北京市餐飲服務經營者是餐飲環節疫情防控工作的第一責任人，要嚴格履行5項規定，包括不得在經營場所內圈養、宰殺和加工活的禽畜類動物；不得在實體店面及協力廠商餐飲平臺上加工、銷售野生動物及其製品，同時也要嚴格落實從業人員健康體檢及每日晨檢制度，一旦發現發熱、咳嗽、腹瀉、手外傷等症狀，要立即調離工作工位，必要的隔離治療並上報屬地疾病控制部門。

此外，也要保證操作區域環境衛生乾淨整潔，動物性原料、植物性原料、水產原料以及生品、半成品、成品要分開操作或貯存，避免交叉污染；餐飲具和工用具要按照相關規範要求進行清洗消毒。

陳言楷強調，未來北京會加強查處，對舉辦違規開展群體性聚餐或者非法經營野生動物的行為，依法從嚴從重從快查處。對在餐飲環節監督檢查中發現的有關新型肺炎確診患者、疑似患者及密切接觸者線索，將第一時間通知轄區衛生健康部門，及時控制疫情蔓延。

(旺報 )