持健保卡實名制購買口罩將於6日上路，台中某藥局資深藥師表示，由於領藥與買口罩都是同一系統，若現場健保卡過卡有問題或電腦系統當機時，這些突發狀況比較令人擔心；另外，他們也進行模擬民眾購買狀況，就是怕一有差錯惹民怨。

藥局資深藥師指出，特約藥局原本就有健保業務要處理，現在又加上口罩業務，屆時動線該怎麼安排都是重點。針對比較小間的藥局也反應電腦只有一台，如果大排長龍時要如何消化民眾。

藥局資深藥師表示，5日上午就收到口罩，店內同仁已在進行分裝，6日一開門就會進行販售，他比較擔心現場健保卡過卡有問題或電腦系統當機時，怕一有差錯惹民怨。他說，藥師都很樂意與大家共同防疫，也希望每個人都能共體時艱。

不過，有藥局藥師則表示，截至下午3時都尚未收到口罩，她還打電話去郵局詢問，至於系統是否已經建置完成，她直說不知道，只能利用空閒時，拿自己健保卡過卡看看，不過，看起來似乎是還沒好。

(中時 )