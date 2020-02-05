豐田汽車公司和松下公司將合作開發用於電動汽車的新一代電池。兩家公司表示，週一宣布的合資企業將於4月開始。

根據周一發布的一份聲明，這家名為Prime Planet Energy and Solutions的合資企業，將使用他們打算出售給其他汽車製造商的方形電池。與許多早期的電動汽車中的圓柱形鋰離子電池相比，棱柱形電池為方形。

新公司最初將僱用5,000多人。豐田將擁有51％，松下將擁有49％。豐田隔天就發布了要推出一款極小型家用電動車，特色在使用可回收的車用電池，很容易讓人聯想到這家新電池工廠的特色，將是電池可能是小型，而且很可能可以直接在家充電。

兩家公司在新聞稿中說：「電池-作為為汽車和其他形式的機動性提供能源的解決方案，以及作為各種環境問題的解決方案-有望在未來的社會中發揮核心作用。」

這不是豐田和松下之間的第一家合資企業。自1996年以來，兩家公司就電池研究進行了合作。

對於松下公司來說，這一合作關係非常重要。松下公司一直是特斯拉的獨家電池供應商。

(中時電子報)