為寫論文暴瘦7公斤。取自臉書

姚采穎非常感謝指導教授石光生。取自臉書

姚采穎新的一年期許能順利開拓財源。取自臉書

姚采穎近年在崇右科大、海洋科大擔任教職，偶而也演戲過過癮，日前她拿到台藝大戲劇系碩士學位，除了感謝指導教授石光生及學長姊，也感謝自己拚命完成不可能的任務，她形容像「寶寶誕生」一樣興奮。為了論文，她4個月來暴瘦7公斤，「每天都覺得無法呼吸、時間不夠用」，她靠助貸完成學位，算一算負債竟已逼近50萬，笑喊歡迎大家有工作趕快找她。

她2008年從台藝大畢業，由於大學戲劇系主任鼓勵她進修，於是2013年以第2名考進碩士班，期間她曾逃避2年，不敢面對必須完成論文這件事，直到去年下半年決定要給自己交代，用浪漫情懷、嚴謹態度面對自己最恐懼的事。她先找學長姊討教論文格式，「當大家還在睡覺時，我清晨4、5點就起床開始寫，每天訓練自己早起，現在還是保持這個好習慣」。

姚采穎研究的題目是「《台灣世紀末三部曲》劇本主題之研究」，主要論析她的指導教授石光生的3本劇作。她1天最多可以寫1萬多字，過程中一度因壓力過大，惡夢連連，「教授每周跟我開會，我的每個進度用紙本印出來，他逐字修改」，她從大哭崩潰、深呼吸告訴自己擦乾眼淚、抬頭看看天空讓自己保持微笑到自我喊話繼續往前走，周而復始。

如今終於苦熬過去，獲得92高分，並順利拿到畢業證書，她欣喜若狂地說：「我很感謝這個過程，覺得做了一件很對得起自己的事，我拿到畢業證書之後對著學校拍照才有踏實感，希望這本論文對學術界是有價值的；寫論文真的能訓練邏輯、組織能力，是學習自律和自我思辨能力最好方式。」

(中時 )