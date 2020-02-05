武漢包機返台出現了第一例確診，這讓台灣武漢肺炎確診病例累計11例，指揮官陳時中記者會上更是講到哽咽落淚。對此，有醫師就在臉書上分析，「能理解部長的挫折，因為從封城疫區把台灣民眾接回來的這條路將更為崎嶇」。

國立中央大學諮商中心兼任醫師、柏樂診所院長劉貞柏在臉書《阿柏醫師的喃喃自語》上發文，他認為，返台包機出現第一例確診的最大衝擊就是暫時不會有第二架次包機回台，因為回台包機的宗旨是不把病毒送來台灣。

劉貞柏提到，現在有確診第一例，代表這名台商接觸過的人、鄰座乘客等，都要從「隔離檢疫」規模提升到「準治療規模」。而進入到治療規模後，就需要感染科醫師上火線，正常醫院裡就少了一位感染科醫師，且這個空缺不是輕易能補上的，於是台灣的常規醫療環境裡就立刻少了一位感染科醫師。

劉貞柏說明，「一個蘿蔔一個坑」，短時間內這位感染科醫師就不能回到常規醫療環境裡，造成了醫療資源的排擠效應。他也總結，總之衝擊很大，也更能理解部長的挫折，而把台灣民眾接回來，這條路比預想的更為崎嶇漫長。

(中時電子報)