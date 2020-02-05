為協助抗疫並補助因疫情造成的損失，美國共用住宿平台愛彼迎（Airbnb）中國5日宣布，將投入7000萬元（人民幣，下同）成立專項基金，作出對房客延長免責取消時間、對房東經濟補償等在內的「十項承諾」。

據澎湃新聞網報導，這「十項承諾」包括返還湖北房東服務費、對大陸地區房東進行資源扶持和經濟補償、對在疫情期間獲得「暖心房東」標籤的房東進行優先幫扶和給予房東有限評選優質房源等資格。

(旺報 )