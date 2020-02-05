補助疫情損失 Airbnb中國投7000萬人幣成立專項基金 20:412020/02/05 旺報 吳泓勳 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為協助抗疫並補助因疫情造成的損失，美國共用住宿平台愛彼迎（Airbnb）中國5日宣布，將投入7000萬元（人民幣，下同）成立專項基金，作出對房客延長免責取消時間、對房東經濟補償等在內的「十項承諾」。 據澎湃新聞網報導，這「十項承諾」包括返還湖北房東服務費、對大陸地區房東進行資源扶持和經濟補償、對在疫情期間獲得「暖心房東」標籤的房東進行優先幫扶和給予房東有限評選優質房源等資格。 (旺報 ) #房東 #疫情 #經濟 #補償 #基金 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國新視野－新型肺炎對經濟衝擊 不可小覷 04:092020/02/01 全球財經 應對肺炎疫情 人行：全力保障防疫資金調撥 16:412020/02/01 財經 有保庇！疫情延燒 女神故鄉沒半個疫情病例 23:322020/02/02 社會 疫情影響房市？李同榮：關鍵在「人性恐慌」 09:302020/02/03 財經 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 《傳產》武漢疫情房市拉警報？專家點出關鍵殺傷力 10:342020/02/03 財經 肺炎疫情肆虐 標普預測：陸銀行業不良貸款增逾5兆元 15:102020/02/04 財經 習指示統一調度 研發疫苗 04:092020/02/05 焦點新聞 標普：肺炎疫情成亞太地區主權信用關鍵風險 12:452020/02/05 財經 武漢疫情 中研院研究員：7日會進入第二循環 15:222020/02/05 政治 財經熱門新聞 獨家》疫情肆虐！華航開第1槍 百位新人恐被砍 - 財經 鴻海復工不是問題 愛瘋產能爆新困境…蘋果慘了 - 財經 曾經喊水會結凍 台股4大天王後來怎麼了？ - 財經 賭爛華為5G太強大…川普又趁亂開槍 - 財經 南京封城2萬片晶圓產能受阻？ 台積電回應了 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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