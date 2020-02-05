首次爆出醫護遭群聚感染的協和醫院14名醫護人員已分3批全數出院。（圖／中新社）

據大陸官方《人民日報》報導，5日上午，武漢協和醫院第3批共5名被患者感染新型冠狀病毒肺炎的醫護人員已出院，連同先前已出院人員，最早被同一名武漢肺炎患者感染的14名醫護人員已全部治愈出院。

報導說，之前在1月20日晚間，針對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情有關防控情況，大陸國家衛健委高級別專家組組長鐘南山院士接受採訪時提到，新型冠狀病毒肺炎存在人傳人現象，有14名醫務人員在護理一名患者過程中被感染。

經過治療，首批3名醫護人員於1月28日出院，第2批6人於2月2日出院，直至2月5日，該次群聚感染14名醫護人員已全部出院。

《多維新聞》報導說，關於這14名醫護人員被感染的過程，有知情人士透露，因病人在神經外科做完手術後出現發熱症狀，14名神經外科的醫護人員被感染，病人家屬中也有多人被隔離，此後協和醫院曾組織全院篩查。

「還是院感沒有做好」，一位醫生當時直言，雖然每家醫院都有院感科，即醫院感染管理科，但是這項工作一直不被重視。

武漢市市長周先旺曾在1月21日下午接受採訪時表示，因為腦神經外科忽視了這位病人入院之前有這種新型冠狀病毒的感染，病人出現發燒，之後1名醫生和13個護士被感染了。「這個教訓很深刻，與我們對這個病毒的危害和傳播的認識，從一開始沒有達到這麼高的等級有關。」

報導指出，面對武漢疫情的蔓延，中共中央2月4日召開應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作會議。大陸國務院總理李克強主持召開領導小組會議，中共中央政治局常委、中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組副組長王滬甯出席。會議決定徵用一批酒店、場館等集中收治輕症患者或觀察密切接觸者，將部分三級綜合醫院轉為定點收治醫院，調集一批應急方艙醫院、再增加2000名醫護人員支援湖北。

據大陸官方資料顯示，截至2月4日24時，中國內地累計報告確診病例24324例，重症病例3219例，累計死亡病例490例，累計治癒出院病例892例，疑似病例23260例。

(中時電子報)