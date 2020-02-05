Apple趁著年假尾端與朋友赴日，來到動畫《神隱少女》夢幻場景銀山溫泉、能登屋，拍攝的照片相當唯美。她提及搭機途中感受到武漢肺炎疫情的緊繃，無論是去程還是回程的飛機，所有人緊戴口罩，有人甚至連飛機餐都不吃，她笑稱遊日第一天看到藥妝店滿滿口罩，本想說旅程最後一天才採購，沒想到最後一天卻被狂掃一空，她連一片也沒買到，真的感受到疫情緊張。

Apple先前看到《神隱少女》真實美景的介紹，被景色吸引，與朋友策畫這次旅程，一行人遊日5天4夜，去了仙台、銀山溫泉，更一遊動畫中主要場景，在湯婆婆的能登屋旅館留下絕美身影，但她笑說：「我們是自駕遊，沿路往山上細雪綿綿，一下車真的是大雪紛飛，非常冷，我那時候才知道，原來雪融化在頭上會化成水，拍完照很狼狽，頭跟衣服都是濕的。」到達能登溫泉的前2天只有下雨，那天卻忽然降雪，讓她覺得自己運氣很好。

Apple置身《神隱少女》場景銀山溫泉，巧遇漫天大雪。（Apple提供）

除了夢幻動畫場景，Apple還跟朋友觀賞藏王樹冰，他們坐纜車到山頂，山腰、山頂各有停留點，當天冷到爆炸，山頂負8度、山腰負6度，她本來想在山頂拍照，但冷到受不了，「超冷！我的臉、鼻子跟腳都凍僵，覺得很驚險，只能趕緊躲進室內，後來到負6度的山腰風沒這麼大，才抓住機會拍了許多美麗的照片。」她難忘藏王樹冰的浩瀚與美麗。

Apple覺得藏王樹冰很奇特。（Apple提供）

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