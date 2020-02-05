在世界宗教博物館生命和平多元空間展出的「難民兒童與陳羅克藝術創作展」，展期自即日起到3月1日，策展人陳羅克展出他的全新創作。（世界宗教博物館提供）

陳羅克引導現場小朋友及與會貴賓，一起在牆上的畫布上共同創作自畫像。（世界宗教博物館提供）

響應聯合國每年2月第一周「跨宗教和諧周」，位於新北市永和區的世界宗教博物館，舉辦「愛無界」系列活動，包括：難民兒童與陳羅克藝術創作展、跨宗教對談--全球難民危機中受苦的孩童、3場藝術工作坊活動。有感於全球極端氣候肆虐，新型冠狀病毒、瘟疫蟲害橫行，人人如同地球上的難民般惶惶不安，2月5日開幕茶會上，以靜默1分鐘方式，祈願世界和平、疫情得控、人心安定。

開幕茶會以悠揚的大提琴演奏開場，財團法人世界宗教博物館發展基金會國際事務處副主任陳瑞琳致歡迎詞時，說明聯合國「跨宗教和諧周」的由來，及舉辦系列活動的初衷。世界宗教博物館做為跨宗教平台，有責任倡議以共同人道主義為主的跨宗教合作，並藉由宗教和靈性傳統，自然激發起各界的愛，促進世界的和平與和諧。

陳瑞琳說，世界宗教博物館秉持創辦人心道法師「尊重每一個信仰、包容每一個族群、博愛每一個生命」的理念，去年辦理電影《奇異博士》賞析與宗教座談，獲得很大迴響。年初進行微型討論，提出舉辦難民兒童藝術展的想法，提高臺灣民眾對難民問題的關注。並聯合藝術關懷無國界、台灣基督教長老教會雙連教會英文牧區、臺灣公共神學研究中心、安納托利亞文化中心、新加坡宗教與社會哲學中心5個單位舉辦今年系列活動。

展期到3月1日的難民兒童與陳羅克藝術創作展，由策展人陳羅克導覽，他說，此次展覽特別創作5幅新作，都是他進出聯合國希臘夏可洛難民營時的感受，偏僻地區的帳篷很難引起路過者注意，但他和學生一起進駐，用藝術專業引領難民兒童創作「我就是我」，這次展覽精選12幅難民營兒童自畫像，其中一幅畫了半個臉、一個眼睛、雜亂的頭髮，另一幅畫了驚嚇的眼睛在哭泣，都讓人格外心疼，反映出孩子的狀況與當下的心情。陳羅克說，他的作品裡一定有陽光，代表希望，也希望喚起大家的關注，並進一步採取具體行動幫助孩子。

陳羅克也引導現場小朋友，及台北清真寺教長趙錫麟、台灣基督教長老教會雙連教會英文牧區主任賴信道、輔仁大學校牧林之鼎神父等與會貴賓，一起在牆上的畫布上共同創作自畫像，希望為難民兒童發聲，傳遞平等、同理心，象徵愛沒有你我與界線的分別。

下午以「全球難民危機中受苦的孩童」為主題舉辦跨宗教對談，由IBC國際佛教聯邦會長張玉玲擔任主持人，與談人包括：臺灣公共神學研究中心主任賴信道、靈鷲山教育院研究中心主任賴皆興、台北清真寺基金會董事初雅士、新加坡宗教與社會哲學中心Mohamed Imran Bin Mohamed Taib、新加坡亞太難民權益組織Nursyazwani Bte Jamaludin、多次進入難民營透過繪畫療癒兒童心靈的藝術家陳羅克，參加者針對全球難民的處境展開宗教對話，分享各自在人道關懷及救援的經驗，一同關心全球難民兒童，相當具有啟發性。

2月份的3場工作坊包括：8日的「奇幻精靈劇場X我就是我-親子工作坊」，聽世界宗教博物館的奇幻精靈說故事，並由陳羅克帶小朋友創作自畫像認識自己；15日及22日的「土耳其馬賽克燈工作坊」，通過10種手工切割玻璃和珠子製作出創意作品。

世界宗教博物館發展基金會另規劃北德難民兒童學校藝術交流關懷之旅及第二屆青年回佛對談，歡迎有興趣的朋友鎖定官網訊息。

(中時 )