非洲豬瘟中央災害應變中心今天表示，金門縣動植物防疫所3日獲報發現死豬，採樣後送畜衛所檢驗，4日檢出非洲豬瘟病毒核酸陽性反應，5日確定與中國病毒株一樣，累計第13例。

金門縣動植物防疫所3日接獲金馬澎分署第九岸巡隊通報，在金門縣烈嶼鄉（小金門）將軍堡附近海邊發現死亡豬隻，立即趕赴現場了解並採集相關檢體後，將豬隻屍體就地焚燒掩埋，同時對周邊區域澈底消毒，檢體則送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

相關檢體經畜衛所以聚合(酉每)鏈反應（PCR）檢測，4日確定非洲豬瘟病毒核酸呈陽性反應，5日確定基因片段序列與中國大陸非洲豬瘟病毒株基因片段相似度達100%。

應變中心指出，發現地點半徑3公里內有6家豬場，為確保安全，已對烈嶼鄉全鄉8家豬場進行全面訪視，未發現異常情形，後續將採樣進行監測，為確保產業安全。

自大陸2018年發生非洲豬瘟疫情以來，金門縣累計11例、連江縣2例，共13例。

(中時電子報)