距離大陸官方延後的復工日將近，大陸58同城5日發佈最新調查報告顯示，全大陸目前有84％職場人士現階段處於未開工狀態，至今復工率最高的行業是外賣員、司機和家政保潔，有一半比例已經開工。

據中新網報導引述調查數據顯示，疫情期間大部分企業都延遲開工時間，還有29％受調者的所在企業並未確定復工日期；也有5％企業比節前通知提前開工，而這些企業大都處於醫療器械、防疫物資生產、物流、零售等行業，為疫情防控和保供穩價而提前上班時間。

(旺報 )