鑑於中國大陸新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情持續在全球延燒，為維護消費者權益，雄獅集團宣布，旗下下「雄獅旅遊」與雙獅旅行社「旅天下」主動取消3/31前，全部赴中國大陸所有團體旅遊行程，除相關簽證等規費外，一律退還全額團費。

雄獅旅遊集團表示，4/1日之後出發之團體，雄獅旅遊與旗下品牌雙獅旅天下會依照政府法令、疫情發展以及消費者權益為考量，再行公告。

(工商 )

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