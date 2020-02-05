雄獅旅遊、旅天下 取消3／31前大陸團 21:152020/02/05 工商 姚舜 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 鑑於中國大陸新型冠狀病毒感染引起的肺炎疫情持續在全球延燒，為維護消費者權益，雄獅集團宣布，旗下下「雄獅旅遊」與雙獅旅行社「旅天下」主動取消3/31前，全部赴中國大陸所有團體旅遊行程，除相關簽證等規費外，一律退還全額團費。 雄獅旅遊集團表示，4/1日之後出發之團體，雄獅旅遊與旗下品牌雙獅旅天下會依照政府法令、疫情發展以及消費者權益為考量，再行公告。 (工商 ) #雄獅旅遊 #旅天下 #中國大陸 #消費者權益 #雙獅 也許您會感興趣 推薦閱讀 影》戴口罩！陸無人機大動員 11:442020/02/01 國際 台商成為人球？藍委批政府踢皮球 14:362020/02/01 政治 武漢肺炎／美機場表示華航來自台灣 免受隔離檢疫 16:342020/02/01 國際 貿協：台商新南向 印尼成重點 04:092020/02/02 企業經營 《觀光股》苦吞3根跌停，美食-KY失守百元關卡 11:252020/02/03 財經 度假天堂閉門 馬爾地夫不接來自陸旅客 13:222020/02/03 國際 觀念平台－論美中貿易協議能維持多久？ 04:102020/02/04 產業特刊 《金融》國銀去年對陸曝險，驟減近1300億元 07:442020/02/05 財經 《其他電子》鴻海：中國大陸廠區，2月10日復工目標不變 08:012020/02/05 財經 陸委會調高大陸旅遊警示至「紅色」 17:202020/02/05 兩岸 玩食熱門新聞 星宇航空停掉一半航班 已安排新航點 - 旅遊 - 工商 雄獅旅遊、旅天下 取消3／31前大陸團 - 旅遊 - 工商 武漢肺炎造成衝擊 台東飯店推優惠專案最低下殺1.5折 - 旅遊 紅色警戒！可樂旅遊3月底前全面停出大陸團 - 玩食 台灣高鐵6億人次幸運兒現身 喜獲免費搭乘年票 - 旅遊 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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