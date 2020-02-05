西洋情人節將至，業者紛紛摩拳擦掌，準備迎接這波「錢潮」。情人節更為保險套業者的旺季，有民眾就在賣場上看到一則相當別出心裁的廣告，以幽默詼諧的方式表達，「今天不戴套，孩子射手座」。
知名保險套業者為了迎接西洋情人的到來，可說是做足準備，有民眾就在賣場上發現業者的創意廣告，不僅吻合「金鼠年」話題，一針見血的描述讓人印象深刻，網友笑道「好貼心」！
保險套業者的廣告如下：
「貼心提醒您，情人節將至。姿勢千萬條，安全第一條；今天不戴套，孩子射手座；屬鼠，2038年考大學。」
該民眾將圖轉至臉書《爆廢公社公開版》後，立刻引起討論。有網友深深恍然大悟表示，「為什麼現在才讓我知道.....我爸媽是情人節的時候一時衝動....」。其他人也人紛紛留言「射手座錯了嗎」、「射手座很好阿！」、「射手，錯了？」、「射手，很安全阿」。這廣告不僅創造話題，更讓大家覺得相當貼心。
文章來源：爆廢公社公開版
(中時電子報)
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