三方交易成功後，有了年度MVP等級的貝茲入隊，道奇隊立刻把外野手彼德生（Joc Pederson）送到天使隊，換回一名新秀內野手瑞吉福（Luis Rengifo），主要是減少大約850萬美元薪資，以降低團薪總額。而彼德生去年有36轟，稱得上是重炮手，天使也樂意接受。

27歲的彼德生去年打擊率2成49、全壘打36支、打點74分，長打威力不錯。去年薪資500萬美元，目前正在申請薪資仲裁，他要求今年薪資950萬美元，道奇還價775萬美元，就看仲裁結果如何。道奇送走他和年薪312萬美元的前田健太，可清出約1000餘萬美元薪資空間，避免支付豪華稅的風險。

彼德生今年球季結束就可成為自由球員，他將與「神鱒」卓奧特、阿普頓等人一起鎮守天使隊外野。至於瑞吉福本月滿23歲，道奇隊將用他來厚實中線防守，他可守二壘、游擊，去年出賽108場，打擊率2成38、7轟、33打點。盜壘阻殺5次、僅成功2次，盜壘時機應該再抓準一點。

(中時 )