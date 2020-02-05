電動車製造商特斯拉今年成為全球股市馬力最強的大飆股，開春短短一個多月即暴漲逾1倍，但此一火紅漲勢看在沙烏地阿拉伯政府眼中格外刺眼，因為該國主權財富基金選在去年第四季將手中持股幾乎全數出清。

特斯拉今年初時股價還在400美元出頭，之後一路暴衝，周二盤中最高一度飆破900美元大關，收盤報887.06美元，單日大漲14％，今年迄今漲幅超過100％。

不過，眼見特斯拉這般火紅漲勢，沙烏地阿拉伯政府想必是大為扼腕，因為前不久該國主權財富基金才將手中長期持有的特斯拉股份幾乎全數賣光。

根據沙國公共投資基金向美國證管會提交的申報資料顯示，沙國主權財富基金去年第四季已出脫820萬股特斯拉，持股總數僅甚39,151股。公共投資基金不僅很早就投資特斯拉，還是特斯拉的第4大股東。

若未有賣出的動作，沙國主權財富基金迄今特斯拉帳面持股市值將超過70億美元，也就是說公共投資基金眼睜睜地錯失30多億美元的獲利。

特斯拉今年漲勢跌破絕大多數投資專家的眼鏡，這波暴衝後市值已膨脹到1,600億美元，不僅較美國傳統車廠通用汽車的491億美元多出逾2倍，也比串流巨擘網飛(Netflix)的1,570億美元還要高。

不過，特斯拉短線飛漲也引發市場擔憂股價已出現泡沫。Cantor Fitzgerald首席市場策略師塞西尼(Peter Cecchini)表示，「我不是說特斯拉的股價已漲到頭，我沒有設定目標價，也不知道接下來的行情走勢，只是覺得跟之前幾次資產泡沫有些相似。」

專家提到的泡沫經驗包括1999年高通與其他科技股的網路泡沫、2008年金融危機爆發前油價漲至每桶145美元的天價與2017年比特幣從年初的不到1,000美元暴漲到年底時的近20,000美元。

(工商 )