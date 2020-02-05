搶攻「宅食經濟」商機，並有感近日不少人減少外食「抗疫」，台北喜來登飯店宣布即日起推出「外帶分享餐」，每組1,200元、適合四人享用。每組餐點內容包括：4道料理與白米飯，含餐盒與餐具；每週更新主廚精選菜單。

台北喜來登大飯店並推出訂餐優惠，首次訂餐即享八折優惠，訂購四次(含)以上更可享餐點九折與獨家美味禮遇，同時提供外送到府服務，讓民眾便利快速享受五星美食(費用依地區另行計算)。台北喜來登飯店提醒，外帶分享餐須在三天前預訂。

台北喜來登飯店推出的「外帶分享餐」，是由擁有三十年深厚經驗的宴會廳張志民主廚領軍，率廚藝團隊烹調拼盤、肉類、海鮮與時蔬等四菜一飯，當日現作供客人輕鬆外帶，上班族辦公會議亦適合外帶。

台北喜來登飯店「外帶分享餐」首週菜色以熟悉的台式風味揭開序幕，融匯數十種中藥材、細火熬滷至軟嫩入味的「鴨胸豚頰肉滷味拼盤」、特選台東頂級黑麻油、老薑、純米酒香炒的「麻油松阪炒腰花」、爽脆鮮嫩「松露蘆筍炒干貝」以及翠綠菠菜「清炒香蔥田園蔬」，搭配晶瑩剔透的白米飯。

台北喜來登飯店表示，每週限定菜色還包括正宗港味「燒臘拼盤」、特選老菜脯燉滷的懷舊古早味「白玉菜脯滷蹄膀」、濃郁日式照燒香氣瀰漫的「京都蜜汁燒肋排」、外酥內嫩且蟹膏濃郁的「芙蓉蟹黃燒豆腐」、肉質鮮甜彈牙「彩蔬醬爆鮮蝦球」等。

(工商 )