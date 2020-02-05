嘉儀企業搶攻抗寒及防疫市場商機，昨日宣布，推出德國HELLER葉片式電暖爐、嘉儀電膜式及陶瓷式等電暖器，葡萄牙Airfree空氣殺菌機、韓國Wordin遠紅外線烤箱及日本Seraphy遠紅外線照護機等商品搶市。

元月底首波寒流發威，聲寶、東元、大同、禾聯碩、艾美特及嘉儀等廠商電暖器銷售直線飆升，比元月上旬電暖器銷售成長5～10倍以上，為家電業元月銷售業績增些熱度。

嘉儀主打德國「HELLER」10片及12式葉片式電暖爐售價從6千～8千元不等，這次主打德國「HELLER」12片式葉片式電暖器，嘉儀另外針對小家庭及單身貴族，推出電膜式及陶瓷式電暖器等多款電暖器，其中電膜式電暖器強調使用業界獨有的即熱式電膜新科技，即開即熱，15秒即能感受熱能環流、恆溫且省電節能。

嘉儀也針對台灣空汙日益嚴重及大陸武漢肺炎疫情升溫，推出葡萄牙Airfree空氣殺菌機及日本Seraphy遠紅外線照護機、韓國Wordin遠紅外線烤箱。其中日本Seraphy遠紅外線照護機，採用無風扇設計，不會揚起灰塵，標榜SUNHEAT工業級遠紅外線面板，用輻射方式傳熱，空間內溫度達到均衡，熱源不發光，機體不發燙，長時間使用，也不會造成肌膚及咽喉乾澀不舒服。

(工商 )