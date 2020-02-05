劉傑中前年從主播台邁向外景節目，許多觀眾喜歡他的悅耳嗓音與優雅，似乎為行腳節目注入不同的元素，他近日受訪坦言，外景主持過程，他從一開始的期待新事物，歷經中間的撞牆期，再到後來的相信自已，一路走來不僅看盡世界美景，也發現了主持不足之處。

劉傑中表示：「我覺得出外景跟以前工作有些類似，都是在解決問題，記者跟主持人有點像，最大差別在於理性跟感性的調適。」他認為旅遊節目主持人多了幾分感性，「這部分我比較欠缺，還在學習中，老實講，生活層面的體悟對我而言比較難。」他希望在鏡頭的呈現不要這麼理性，努力追求平衡點。以前在主播台，他追求完美，但這樣的零失誤，很多時候在外景節目無法達成，「還記得有一次在零下戶外，光走過去都有難處，很多時候無法拍攝『最好』畫面，後面還有很多行程。」他開始學會慢下來，用五感體會當下。

劉傑中對於中亞小孩的純真印象深刻。（盧禕祺攝影）

2019年劉傑中主持八大《繞著地球跑》，其中幾集一覽中亞風貌，他印象最深刻的是收工後，孩子們對他們好奇的問題與態度，因為聽過太多異國行騙故事，他剛開始抱持防人之心，但經過觀察，小朋友們沒有任何惡意，只是純粹好奇，他也放開戒心，開心與他們互動，「小朋友就是要跟你聊天，而且完全享受攝影機，那時覺得感動，但也有點矛盾，工作中跟當地人互動機會較少，反而是收工後才能跟他們互動。」

當時的感動，劉傑中也保留在照片中，新的年度他與新光三越合作攝影聯展，把當時眼睛所見的景象呈現給大家。照片得來不易，他在中亞五國主持期間，還遭遇被扣留機場十多小時，「我們當時像是處在機場的真空地帶，因為文件出入境日期都要寫得很精準，好像年份寫錯，航空公司甚至建議我們轉機去韓國。」他笑稱自己當時還收到遣返申請表，算是特殊體驗。

(中時 )