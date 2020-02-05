大陸武漢肺炎「2019新型冠狀病毒」持續升溫，半封城數目已超過30座，對我在陸台商營運造成很大衝擊。經濟部已評估祭出「台商回台投資升級版」，提出新的人才培訓、融資紓困方案，比照陸美貿易戰協助受困台商，讓其加速把產線移回台灣，完成轉型升級。

經濟部表示，大陸對武漢肺炎實施人流、物流的管制，確實會造成台商出現部分區域產能、供應鏈整合、終端消費市場受影響，因此會從三面向協助受困台商，包括「主動關懷台商需求」，對台商在中國區域的產能受限，協助透過其他地方增加產能調整彌補。其次是「加大力道支持台商回台投資」，最後是提出「紓困方案」，投入資源，協助廠商化危機為轉機，讓產業加速升級轉型。

據了解，經濟部將提出類似台商回台投資的協助方案，但補助會先前版本好，可以說是「台商回台投資升級版」，原則會祭出包括人才培訓、融資紓困等方案，協助受困台商順利把大陸產線移出回台建廠，除避免產能受損，也可藉機升級轉型提高附加價值。

經部官員指出，去年的台商回台投資方案，主要是協助台商回來擴廠，透過外銷美國等方式解決其貿易戰貨品被阻擋危機。但現在武漢疫情不太一樣，人流會限制，物流還不知道會不會受影響，且很多台商是供應大陸內需，打擊可能比較大，所以必須提出方案，協助其度過難關。

(中時 )