大陸福建省漳州市一名32歲的鄭姓病患，從武漢回到漳州後，1月22日時出現發燒、流鼻水的症狀，但檢驗4次皆為陰性，直到第5次才確診為新型冠狀病毒。對此，福建醫科大學附屬漳州市醫院新型冠狀病毒防治小組副組長、呼吸與重症醫學科主任林立感到驚訝，直呼「病毒太狡猾、藏匿太深」。

據《福建日報》報導，漳州出現一例確診極其罕見，今年32歲的鄭姓病患有武漢居住史，1月22日，從武漢回到漳州，出現發燒、流鼻水、乏力等症狀。他於1月29日到漳州市醫院門診就診，院方將他收治於急病房區單間隔離間治療。院方發現其病情與武漢肺炎相似，但須等待檢測為陽性確診，才能進行抗病毒治療。

鄭姓病患被列為高度疑似病例，醫護團隊於1月29日對他做第一次檢測，檢測卻為陰性。林立說，檢測結果為陰性有很多種可能，包括本身並非新型冠狀病毒感染的肺炎，或該病毒狡猾導致未檢測出或檢測操作不規範等。

1月30日再次對鄭姓病患進行檢測，結果仍為陰性，由於他的症狀與武漢肺炎相似，院方不敢鬆懈，堅持持續檢查，直到2月2日進行第5次的檢測時，驗出新型冠狀病毒陽性。目前，鄭姓病患高燒已退，咳嗽、胸悶等症狀已好轉，病情穩定，還在進一步治療觀察中。

(中時電子報)