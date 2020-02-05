日本環境大臣小泉進次郎去年8月與日法混血的知名女主播瀧川克莉絲汀結婚後，瀧川於1月17日生下長男，小泉為兒子命名為「道之助」。

日媒報導，小泉表示，「道」是取自父親、日本前首相小泉純一郎的已故姊姊小泉道子的名字。純一郎很早就離婚，兩個兒子都是由小泉道子扶養長大。進次郎從小將道子視為親生母親。

42歲的瀧川1月28日在Instagram上秀出愛子與愛犬一起睡覺的模樣，且報告自己順利產下男嬰的消息。她寫著，「生產的經驗對自己造成的影響比想像中還大」、「從懷孕期間到生產，再到開始育兒的現在，眼前不懂的事情實在太多，雖然邊躊躇著，但也有許多未知的樂趣，這種歡欣雀躍讓自己最感到驚訝，每天感受著幸福的時光。」

小泉不僅陪瀧川進產房，日前還宣言，將請2星期的育兒假。瀧川也提及與小泉一起育嬰的體驗，她說，「將與先生相互支持地，很珍惜地度過只有現在才有的每一瞬間，以及看著兒子成長的無可取代的時間。」

《週刊文春》去年底爆料，小泉婚前曾與已婚女性不倫，不倫的對象是個成功的實業家，還是瀧川的朋友。女實業家當時為了想與小泉結婚還離了婚，但小泉卻移情別戀。

這則不倫報導對女實業家有很大的殺傷力，事業也受到影響，小泉和瀧川則絲毫不受影響。

(中時電子報)