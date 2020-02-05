美國約翰霍普金斯大學資深學者阿達賈（Amesh Adalja）4日受訪表示，新型冠狀病毒恐將長久存在，形成每年都出現的「季節性」爆發，只不過大多數病例都屬輕微。

該學者接受CNBC節目《Squawk Box》訪問指出：「新型冠狀病毒將成為季節性呼吸道病毒家族的一員。很多染病的人症狀輕微，看起來更像是流感，但部分人的病況會很嚴重。」

不過阿達賈預期，目前爆發的武漢肺炎疫情可能演變成溫和大流行，會進一步在美國境內蔓延。根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）統計，美國已有11起確診病例。

美國國家衛生研究院（NIH）國家過敏與感染疾病研究所主任佛奇（Anthony Fauci）及前食品藥物管理局（FDA）局長戈特利布（Scott Gottlieb）近來也異口同聲表示，中國爆發的武漢肺炎疫情恐會變成大流行。

多位衛生專家和分析師認為，武漢肺炎的實際感染病例，可能比對外公布的還高，這會使死亡率降到現今的2％以下。

(工商 )