三立八點台劇《炮仔聲》近日韓宜邦（Junior）進組如火如荼的拍攝中，主要與本劇「男神收割機」的吳婉君對戲，他飾演貨運行小開，是吳婉君的上司，有望成為劇中吳家雯的第六任追求者，韓宜邦笑說甘願做女神的「後宮佳麗」。

韓宜邦加入《炮仔聲》，與吳婉君有不少對手戲。（三立提供）

《炮仔聲》是韓宜邦第二次演出八點台劇，他坦言其實還是有點無法適應八點檔的生態，因八點檔步調快，對於不會講台語的他來說，需要比較多時間消化台詞：「大家一定對我有誤解，我看起來像很會講台語的臉嗎？」其實他明明完全不會講台語，但很感謝這些年的台語劇邀約，讓他可以不斷挑戰自己，以台語演出，雖然無法像其他演員拿到劇本就馬上過目不忘，但也因為八點檔的磨練，讓他現在背劇本比較順，只是在音調上還是常常會「走音」，還需要磨練。

韓宜邦加入《炮仔聲》。（三立提供）

近日《炮仔聲》劇情中，吳婉君正面臨「被離婚」的危機，韓宜邦面對下屬家庭失和，工作狀態不佳，讓他這個老闆傷透腦筋。現實生活中遇到朋友跟另一半吵架，他絕對不會給意見，「勸和」結局若是不美滿，不忍看兄弟難過；「勸離」若是兩人復合反而傷兄弟之間感情。韓宜邦笑說自己曾經很「白目」的在好兄弟夫妻吵架時，揪其他朋友買了爆米花可樂去看熱鬧，雖然說絕對不會給意見，但透過這樣的方式也能幫兄弟化解一些火爆的氣氛。

韓宜邦這次在《炮仔聲》中飾演外冷內熱的「暖男上司」，與上一檔八點檔的「渣男」一角有很大的不同，他表示拍攝八點檔可以經歷很多不一樣的角色，不論是「暖男」還是「渣男」都不設限，他也很樂觀的預測自己高機率成為劇中吳婉君與劉至翰之間的第三者，笑說：「甘願當吳婉君的小王。」

韓宜邦表示拍攝八點檔另一個好玩的地方是可以交到很多好朋友，與他們之間的革命情感是非常可貴的，期待與更多的演員對戲，但唯獨最害怕與本劇大反派江宏恩對戲，因為他發現只要跟江宏恩有關係的人，不論事棚內或外景都非常慘，不僅教訓壞人的台詞落落長，還要搭配動作戲，想到就覺得吃不消，目前還是先當「小王」藏在家裡就好。累積了非常多作品的韓宜邦面對不同的角色他都很樂於嘗試，之前飾演過漸凍人，之後若有機會也想嘗試精神病患、人格分裂、植物人這種具挑戰性的角色，他也表示如果有同志劇本找他也非常樂意，他很想演那種很Man很幽默的Gay，他笑說：「前提是不能露屁股。」



(中時 )