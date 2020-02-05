新北市6名警員涉嫌偽造通知書等公文，向檢方騙取拘票逮人，藉以爭取績效；新北地方法院今天依公務員假借職務上方法剝奪他人行動自由等罪，判決6人，1年至2年徒刑，可上訴。

判決書指出，警方在調查犯罪或蒐集證據時，得以通知書通知犯嫌到場詢問，經合法通知，無正當理由不到場者，得報請檢察官核發拘票；通知書必須有主管或一定職務的長官簽章，並以派員或郵寄方式送達。

警政署在2018年3月針對詐騙集團展開「斬手專案」，專案期間，新北市政府警察局警員林仕傑、方詠涵、蔡緯辰、魏利達、賴逸家、賴韻嵐，涉嫌為了達成拘提車手的績效偽造通知書，導致檢察官誤信而核發拘票。

新北地方法院審理時，除方詠涵、蔡緯辰認罪外，其餘4警均否認犯行；新北地院今天依公務員假借職務上方法剝奪他人行動自由等罪，判決魏利達、林仕傑各1年4月徒刑，賴逸家1年8月徒刑，賴韻嵐2年徒刑，方詠涵、蔡緯辰各1年徒刑，2人因認罪，均獲緩刑3年；全案可上訴。

(中時電子報)