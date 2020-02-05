隨著武漢肺炎疫情升溫，多數民眾降低外出用餐意願，台中多家星級飯店乾脆主動出擊、爭相推出美食外送外帶服務！繼長榮桂冠、星享道酒店之後，金典酒店即日起也推出餐點外送服務，只要距離金典酒店10公里以內，且單筆餐點消費滿1,680元以上，可享免費外送服務，若未滿1,680元需加收300元運送費。

金典酒店表示，新推出的外送服務，特別推薦大廳酒吧新上市、每套680元的「牛排咖哩套餐」，這道以美國特選沙朗牛排為主角，咖哩部份則是用洋蔥、大蒜、薑、蕃茄搭配蘋果、鳳梨、芒果等，並加入薑黃、孜然、丁香、肉桂、辣椒等辛香料共同熬煮二個小時，微辛辣的咖哩風味中，帶有淡淡的酸甜果香，搭配上軟嫩帶有嚼勁的沙朗牛排，相當適合冬末春初之際享用。

同樣適合這個季節品嚐的「港式養生煲湯」，每甕1,200元。主廚特別選用螺頭、豬後腿、老母雞、蜜瓜、蘋果、南北杏、蜜棗、雞腳等食材煲煮約八小時，湯頭濃郁、香氣撲鼻，入口則有種清香甘甜，為潤肺養身湯品，在季節轉換之際，不失為提升自我保護力的美味料理。

此外，金典酒店大廳酒吧頗受歡迎的英國龍蝦堡、金典台灣牛肉麵、特選美國牛肉重乳酪漢堡、手作披薩，以及金園中餐廳聚寶盆菜、港式臘味三寶飯等，都是該酒店推薦外送或是外帶的品項。

金典酒店強調，因應武漢肺炎疫情擴散，酒店早在農曆年前就已開始啟動自主健康管理，包含員工上下班量測體溫、並在出入口放置酒精消毒液器、定時消毒電梯、手把及電話等用具，並要求服務人員一律配戴口罩，以維護所有人員的健康安全。

(工商 )