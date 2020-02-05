武漢肺炎疫情持續蔓延，人心惶惶，口罩及酒精等防疫物品也都被搶購一空，但其實日常生活中，還有許多「防疫死角」，一個不注意很有可能造成感染。

根據《自由時報》報導，北醫附醫胸腔內科醫師徐上富指出，口罩外層阻絕飛沫傳染物質，上面沾滿許多病菌或病毒，不經意接觸確實會導致接觸到的人感染，徐上富建議，家中可以準備一個專門丟棄口罩的垃圾桶，集中處理用過的口罩，且丟棄口罩時，最好將外層往裡對折在丟到垃圾桶內，降低清理人員感染風險。

除此之外，公共場所的電梯按鈕、門把等，大家經常接觸的地方都有許多細菌，手機也包括在內，徐上富表示「大部分病毒有機會存活24小時，如果手機沾到病毒，民眾又在沒洗手情況下接觸眼睛或口鼻，（病毒）還是會進到我們體內。」

徐上富指出，若是想徹底防疫，手機及手部的清潔絕不能輕忽，手機可以利用酒精棉片或是濃度75%酒精來擦拭；洗手時要搭配肥皂搓揉20秒以上，再用清水洗淨，使用酒精消毒手部也要「搓揉」。

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(中時電子報)