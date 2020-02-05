武漢肺炎(新型冠狀病毒)，經濟部評估，情況在「可控制狀態」，短期台商沒有「斷鍊」情況，但要觀察本月10日大陸是否繼續對製造業進行管控，如果會，對下游台廠供應鏈有衝擊，但中長期可加速台商回台，未必是壞事。

根據經濟部統表示，至2019年底，我台商在中國大陸投資案件有4.3萬件，投資金額1865億億美元，前五名依序是江蘇省、廣東省、上海市、福建省、浙江省。以南京市來說，投資件數就有 576 件，金額35.81 億美元，包含台積電、鴻海、彩晶等都在當地設廠。

至於鄭州更是鴻海生產iPhone的大本營，因此外界無不擔憂大陸擴大封城恐讓台商供應鏈「斷鍊」。不過經濟部認為，經掌握，這些城市只是實施「封閉式管理」，人流仍可在管控情況下出入，物流亦可進出，對廠商衝擊影響都在「可控制狀態」，並無外界所說「斷鍊」情況。

經濟部指出，春節期間的1月、2月，本就是淡季。況且武漢雖是半導體重鎮，但影響比較大是自家的弘芯、兆易創新產能。台商部分，則在大陸布局很廣，可透過儲備庫存，或是產能調配到二線城市因應。

官員認為，本月10日是一個觀察指標，要看大陸對製造業的整體規範，有多少工廠復工、多少延後，如果大陸放鬆對製造業管制，鴻海等都可復工，那產能預計可逐步恢復正常。但如果管控持續，短期確實會對下游台廠供應鏈造成衝擊，可是中長期能加速廠商把產線移動回台投資，從台灣出貨到美國等地，這對台灣未必是壞處。

(中時 )