武漢協和醫護人員遭集體感染後，「上海製造」的鈦米智慧消毒機器人臨危受命，針對被封閉樓層進行高標準消毒，確保該院在最短時間內重新恢復使用。截至目前，已有40多台上海鈦米消毒機器人進駐武漢中心醫院、協和醫院、中南醫院等疫情中心的隔離病房、ICU、手術室等地，24小時不間斷工作。

5日得知武漢協和醫院神經外科遭感染的14名醫護人員康復出院，上海鈦米機器人科技有限公司CEO兼董事長潘晶欣慰地指出，智慧消毒機器人系統集超乾霧化過氧化氫、紫外線消毒、等離子空氣過濾等消毒方式於一身；且擁有自主導航技術，可環繞消毒目標進行360°無死角消毒，大幅降低醫護人員風險，避免交叉感染。

滬產消毒機器人目前的工作區域，主要用於隔離病房、隔離區域的環境消毒；以及對醫護人員到達隔離區前的緩衝區進行消毒，防止病毒外洩。消毒機器人前往武漢執行防疫消毒任務，需有工程師隨行前往、安裝調整，該公司三位身強體壯的男員工自告奮勇，於1月20日到達武漢，目前仍堅守崗位。

(旺報 )