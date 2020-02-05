深夜時段可見有些直播主越播越火辣。（摘自網路）

直播產業當道，不論藝人或網紅們紛紛投入當起直播主，擠身夢幻職業的前三名，低工時高變現的特性讓人趨之若鶩，近日，就有直播平台遭網友瘋傳，深夜時段有主播穿著火辣服裝，大秀直播福利給粉絲的性感照片，引起大批網友熱議。

直播平台內主播眾多，大多都是健康的綠色直播內容，平台形象相當正面，但近期隨著午夜時分的到來，有些直播主為求上位獲得更多收益，進而寬衣解帶，直接秀出好身材或獻上熱舞，遊走尺度邊緣，令粉絲眼球大吃冰淇淋，粉絲也樂的斗內支持。

據業界人士了解，娛樂直播分為綠播與黃播兩種，大多平台皆是以擁有高顏值、才藝，善於陪伴互動的綠播，相反著，靠著脫衣、色情春宮等方式的便是黃播，兩者的收費方式與獲利都不同，綠播是所有人皆能免費觀賞，藉由刷禮物獲得收入，黃播則是觀看就需收費。

在這自媒體當道的時代，直播主的競爭日趨激烈，為求走紅而花招百出的案例也越來越多，對此，Up直播公關表示，平台一路堅守綠色健康直播，並無接獲到任何這方面的消息，會加強主播們的教育，也會隨時監控平台內容。

(中時 )