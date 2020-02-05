美國國防情報局(DIA)表示，即使美軍在去年擊殺了IS武裝團體的首腦人物巴格達迪，但是由於中東亂局未平，IS有死灰復燃的趨勢，襲擊行動增加了近20％。

軍事時報(Military Times)報導，土耳其於2019年10月對敘利亞北部的入侵，並且主力打擊當地的庫德民兵據點，由於庫德民兵看管著許多IS的戰俘營，當他們遭到攻擊只能棄城逃走，進而導致許多原本的IS戰俘得以出逃，重新匯集起來。

DIA的報告表示，就在土耳其攻打敘利亞北部的庫德民兵以後，IS稱，他們已經重新振作，每月平均55次襲擊事件，增加到66次。

DIA報告說：「這表明IS認為敘利亞東北部成為安全環境，更有利他們的行動。」

不過，由美國領導的反恐聯盟「固有決心」(Inherent Resolve)行動官員不太同意這個看法，認為這很可能只是IS的自我宣傳，他們一向很善於宣傳戰，但是土耳其的軍事行動，並未導致IS捲土重來，理由是當地有其的武裝團體，也能填補美軍從該地區撤軍留下的空白。

川普總統於2019年10月宣布，美軍將從敘利亞北部撤軍之後，美國的反IS夥伴部隊「敘利亞民主軍」與俄羅斯、敘利亞大馬士革政府已達成協議，以填補美軍離開的權力真空。

同時，川普也修正了全面撤軍的命令，同意派駐少量的美軍留在敘利亞，以保護油井、防止IS戰鬥人員重新招募。敘利亞大約還有500名美軍。

(中時電子報)