受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，大陸國內多家車企紛紛宣布延期開工，國際電動車大廠特斯拉日前也宣布上海超級工廠的開工時間延後至2月10日。特斯拉公司全球副總裁陶琳4日在微博上回覆，受開工延期影響，原定春節後2月初的交付的大陸國產Model 3新車將會暫緩。

每日經濟新聞報導，前，特斯拉曾對外宣布第一季為大陸國產Model 3的集中交付期。不過，隨著此次疫情的爆發，特斯拉量產交付的腳步不得不停下來。特斯拉首席財務官Zach Kirkhorn日前就表示，預計Model 3的產量提升將延後一至一個半星期。或將對特斯拉第一季的盈利能力產生輕微影響。

特斯拉2019年第四季財報顯示，公司在2019年第四季營收73.84億美元，年增率2％；歸屬於普通股東的凈利潤為1.05億美元，較上年同期下降25％。特斯拉方面稱，2020年特斯拉汽車交付量將超過50萬輛，比上年增長三分之一。

高交付量，迫使特斯拉不得不加快建設超級工廠的步伐。日前，有媒體報導稱，特斯拉CEO穆斯克在社交媒體上暗示，特斯拉考慮在美國德克薩斯州再建一座超級工廠，但一直未獲特斯拉證實。

(工商 )