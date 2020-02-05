大陸國務院總理李克強5日主持召開國務院常務會議，針對防疫將再推出一批支持保障供需的財稅金融政策。包括落實專項再貸款政策，支持銀行向重點醫療防控物資和生活必需品生產運輸和銷售的重點企業，包括小微企業提供優惠利率貸款，由財政再給予一半的貼息，確保企業貸款利率低於1.6％。

新華社報導，會議稱，要全力掌握重點醫療防控物資和生活必需品的保障供需，要集全國之力，優先保障湖北省和武漢市重點醫療防控物資和醫護人員需求。自1月1日起，對防控重點物資生產企業擴大產能購置設備允許稅前一次性扣除，全額退還這期間增值稅增量留抵稅額。

此外，對運輸防控重點物資和提供公共交通、生活服務、郵政快遞收入免徵增值稅；對相關防疫藥品和醫療器械免收註冊費，加大對藥品和疫苗研發的支持。

會議強調，對企業多生產的重點醫療防控物資，全部由政府出資收儲；強化地方首要責任，全力保障「菜籃子」等生活必需品供應。保障重點地區防控物資和生活必需品運輸。

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