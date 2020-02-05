武漢肺炎疫情擴散，影響全球。事件從初次發現至今僅月餘，疫情傳播速度令人吃驚。許多專家與媒體檢討並追索事件源起，試圖找到這次疫情防控的最佳時機，他們發現，12月底1月初正當武漢李文亮醫師被公安認定在網上發表不實言論、並要求其撰寫《訓誡書》時，就已錯過疫情防控的黃金時期。此後隨著春節接近，人員參加大量活動或返鄉，就注定這場災禍無法避免的命運。

陸媒《中國新聞週刊》所製作的專題《武漢之憾：黃金防控期是如何錯過的？》深入爬梳武漢肺炎疫情源起細節，以及病毒隨感染者大量擴散的過程，列出了疫情發生及擴大的幾個關鍵時刻。這篇長達7000字專題報導列出的數個疫情發生與擴散的關鍵時刻，只要在其間採取必要措施，疫情都不致於惡化至如此地步。這些關鍵時刻由媒體整理出來，包括：

武漢百步亭社區的萬家宴迎新年活動至今已舉辦20屆，有4萬多戶人家在農曆12月24日端出自製菜餚與街坊共享，準備迎接新年。（圖／新華社）

1〉2019年12月30日，武漢市中心醫院醫生李文亮聽同事說，急診科隔離了7名來自於華南海鮮市場的SARS病人。他在大學同學群裡發了這一消息，並在網路流傳。

2〉2019年12月31日，武漢市衛健委通報，確認多例肺炎病例與華南海鮮城有關聯，並指出「未發現明顯人傳人現象，未發現醫務人員感染。」通報迅速澆滅了話題熱度。

3〉2019年12月31日，華南海鮮市場仍正常營業，次日市場才休市整治。加州大學洛杉磯分校公共衛生學院副院長張作風指出，早在12月8日，華南海鮮市場就發現新冠肺炎患者，如在其後一周內關閉該市場，並隔離病人、可疑病例和接觸者，疫情絕不可能發展到現在的嚴重程度。

4〉1月3日，李文亮接到派出所的電話，讓其簽署了一份關於在網路上發表不實言論，屬違法行為的《訓誡書》。

5〉1月6日到1月10日，武漢市衛健委未作疫情通報。在此期間，武漢市召開地方的人大、政協「兩會」。

6〉1月11日，武漢衛健委通報確診患者共41例，並有1例死亡，再次重申「未發現明確的人傳人證據」。

7〉1月12日~17日，武漢通報無新增病例。但國外卻陸續發現了新冠肺炎病例。

8〉1月18日，武漢市衛健委再次恢復了通報，同日，武漢百步亭社區舉行了有4萬多個家庭參加的「萬家宴」。

9〉圍繞武漢新冠肺炎，截至1月底，大陸科學家已總共在《柳葉刀》與《新英格蘭醫學雜誌》上發表了6篇相關文章。專題報導認為，這些研究資料與結論，沒有及時向公眾公開，也沒有及時地用於撲滅疫情。

大陸中國工程院院士鍾南山於1月20日接受央視直播訪問時說，武漢肺炎病毒肯定會人傳人，此時輿論才發現事態嚴重。（圖／央視網路畫面截圖）

10〉1月20日，鐘南山在央視採訪中肯定了新型冠狀病毒存在人傳人的現象，這一消息迅速點燃了輿論。但此時，春運大幕已開啟，武漢的病例數大幅增加，疫情在大陸開始擴散的情況下，武漢大型聚集性活動仍在進行。

武漢市長在1月26日的疫情新聞發布會上說，因為春節和疫情的影響，已有500多萬人離開武漢，此一訊息震驚了大陸社會。（圖／新華視頻截圖）

11〉1月23日，武漢「封城」。但武漢市市長周先旺隨後在1月26日表示：「因春節和疫情的影響，已經有500多萬人離開了這座城市。」

(中時電子報)