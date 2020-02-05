受武漢新型冠狀病毒肺炎疫情影響，餓了麼下單、外賣送到家成為了大陸民眾不出門的首選買菜方式。餓了麼平台數據顯示，今年春節期間，北京外賣買菜訂單量較去年同期增長9倍，超商訂單也增長超2倍；從買菜用戶年齡來看，大陸85後、90後仍占主導，但60後、70後、80後訂單量增長超過10倍。

《新京報》報導，數據顯示，北京人最愛買的菜品前三名為雞蛋、黃瓜和馬鈴薯。

餓了麼相關負責人表示，為了保障穩定提供服務，餓了麼已聯合優鮮菜場、菜文基、菜公社、四季生鮮、菜老包等供應商，加大了近期的採購量。同時，餓了麼還採用自營模式，增加優質產地的直採食材量，保障新鮮蔬菜、肉禽等食材的供應。此外，如果消費者附近沒有線上菜場，還可以使用蜂鳥跑腿服務，由外賣小哥代買菜。

餓了麼相關負責人進一步表示，接下來要保障更多城市的供應，讓消費者安心待在家，不用出門就能吃到新鮮菜。

(旺報 )