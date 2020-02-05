因應台積電台南廠區擴廠需求，釋出400個以上職缺，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署特別於年後辦理2場徵才活動，分別於8日永康就業中心(台南市永康區東橋二街18號）、11日嘉義市體育館（嘉義市東區彌陀路381號）舉辦，由於武漢肺炎疫情持續，凡參加求職者請配戴口罩，保護自己同時保護他人。

第一場2月8日（六）早上9時至16時於永康就業中心(台南市永康區東橋二街18號)；第二場2月11日（二）早上10時至16時於嘉義市體育館（嘉義市東區彌陀路381號）。

台積電提供400個以上技術員／工程技術員職缺，應徵條件為高中職以上畢業，負責機台及產品異常狀況處理、生產線機台操作、貨品搬運、成本檢驗等，採四班二輪制，做二休二，3～5個月日夜班輪調，應徵者可先行至台積電官網線上填寫履歷，並列印履歷畫面，活動當天攜至現場繳交後續審核，通過者另行通知面試時間。相關訊息可洽詢永康就業中心，電話：06-2038560分機323.324及南科就業服務台06-5051411 或嘉義就業中心05-2240670分機202.203。

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