中央氣象局表示，今（5）晚到明天（6）清晨受東北季風或大陸冷氣團影響，北部及及東北部天氣偏冷，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也可能有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周五（7）有另一波鋒面南下，預計將影響五、六（8）兩天，屆時天氣將轉冷，民眾請多加留意。
氣象局表示，明天白天起由於東北季風或大陸冷氣團稍減弱，氣溫也會回升，迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，由於大氣中層仍有一些水氣通過，中南部山區可能會有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
明天溫度方面，桃園以北、宜蘭及花蓮白天約19-22度，新竹以南及台東約25至28度。清晨夜裡各地低溫約13至17度，早晚溫差大，提醒民眾需注意保暖。
氣象風險分析師賴忠瑋表示，周五有另一波鋒面南下，預計將影響五六兩天，這波冷空氣水氣較少，周日到周一轉為偏東風，水氣會更少，天氣將好轉，這周天氣變化快速的型態，民眾要多注意。
氣象專家吳德榮表示，這波鋒面可能達到冷氣團等級，周六元宵節屬於東北季風天氣，不過西半部天氣穩定，僅東半部雲多偶飄雨，因此萬眾期待的元宵燈會應該不會受到影響。
環保署空氣品質預報顯示，明天白天起東北季風或大陸冷氣團稍減弱，午起環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南擴散條件稍轉差，易有污染物累積。
北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏地區於夜間及清晨風速較弱，局部地區可能達「橘色提醒 」等級。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。