中央氣象局表示，今（5）晚到明天（6）清晨受東北季風或大陸冷氣團影響，北部及及東北部天氣偏冷，迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也可能有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴，周五（7）有另一波鋒面南下，預計將影響五、六（8）兩天，屆時天氣將轉冷，民眾請多加留意。

氣象局表示，明天白天起由於東北季風或大陸冷氣團稍減弱，氣溫也會回升，迎風面北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，由於大氣中層仍有一些水氣通過，中南部山區可能會有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

明天溫度方面，桃園以北、宜蘭及花蓮白天約19-22度，新竹以南及台東約25至28度。清晨夜裡各地低溫約13至17度，早晚溫差大，提醒民眾需注意保暖。

氣象風險分析師賴忠瑋表示，周五有另一波鋒面南下，預計將影響五六兩天，這波冷空氣水氣較少，周日到周一轉為偏東風，水氣會更少，天氣將好轉，這周天氣變化快速的型態，民眾要多注意。

氣象專家吳德榮表示，這波鋒面可能達到冷氣團等級，周六元宵節屬於東北季風天氣，不過西半部天氣穩定，僅東半部雲多偶飄雨，因此萬眾期待的元宵燈會應該不會受到影響。

環保署空氣品質預報顯示，明天白天起東北季風或大陸冷氣團稍減弱，午起環境風場逐漸轉為偏東風，中部以南擴散條件稍轉差，易有污染物累積。

北部、竹苗、宜蘭及花東空品區及澎湖為「良好」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，高屏地區於夜間及清晨風速較弱，局部地區可能達「橘色提醒 」等級。

(中時 )