面板大廠友達（2409）宣布將公開收購工業電腦廠凌華（6166）5％～30％股權，每股收購價格57元，凌華表示，雙方為長期商業夥伴，未來可望深化合作關係，在AIoT、智慧工廠場域應用將有互補優勢。

凌華董事長劉鈞表示，公司長期與友達合作，與友達在轉型策略上的看法一致，未來將建立更緊密的夥伴關係，不僅可以具體實踐凌華在多元智慧場域的解決方案，並與友達共同深耕客戶關係，對共同組成智慧物聯生態系，表示歡迎之意。

據了解，友達希望藉由入股凌華，逐步轉型為以面板為核心元件的智慧物聯方案商，而凌華也將其智慧工廠設備應用，導入友達，打造智慧工廠，未來有機會將成功經驗複製到其他場域。

凌華先前曾希望透過私募引進國際一線IT大廠為策略夥伴，但去年4月基於辦理期限即將屆滿，加上考量資本市場狀況，因而取消辦理私募。凌華指出，此次友達透過公開收購入股，將深化雙方合作關係，但未來不排除會再尋找與資訊技術夥伴的合作機會。

友達預計公開收購凌華股權至少達5％，若最低收購數量達成，以主要股東名單來看，友達將成為凌華前四大股東，預料將拿下一席董事席次。

(工商 )