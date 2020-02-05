為防堵武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情，各級學校延遲開學兩周，去年演出《俗女養成記》「小嘉玲」後爆紅的11歲童星吳以涵，5日出席台視《四月望雨》新戲首映時被問到此事，她看似超崩潰地回說：「只有現在爽啊！暑假也是縮短了！」直白反應笑翻眾人！

吳以涵說，她原本很期待快開學了，「本來明天（6日）就開學了，想說終於可以上學、寫功課，但延後了。這樣很無聊，因為我喜歡上課也喜歡拍戲」。多了兩星期的假期，她就繼續拍最近正在拍的東森新戲，有空檔就會跟同學約出去玩。走紅的她坦言偶爾會被認出來，有人要求拍照？「那就拍啊！如果頭髮亂了就重綁、順一下就可以拍了！」

吳以涵劇中飾演影后楊貴媚小時候，有著一雙圓滾滾大眼睛的她，確實有幾分神似楊貴媚，被問有沒有提前做功課，她說只有提前看劇本、練習怎麼做表情，「但每次到現場，導演常常會劇本全改，我就要趕快重看、重背台詞！」

(中時 )