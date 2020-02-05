精神不濟、熬夜加班，想來杯咖啡提神再戰？中醫師提醒，反而可能愈喝狀況愈糟。哪些狀況要避免喝咖啡：

1.長期熬夜、壓力大

本身因為長期熬夜、作息不正常、壓力大造成陰虛體質，此時透過咖啡來提神，效果不但不好，還弄壞身體。（圖片來源：Pixabay）

新世紀中醫診所院長郭哲彰說，臨床上看到不少咖啡成癮病患，本身因為長期熬夜、作息不正常、壓力大造成陰虛體質，此時透過咖啡來提神，效果不但不好，還弄壞身體。

尤其中、深焙的咖啡因烘烤時間長，會帶燥熱。陰虛體質的人長期喝容易上火、口乾舌燥、便秘、眼睛痠澀，不但咖啡成癮，提神效果下降，甚至還看過病人出現禿頭症狀。

他會建議病患逐步減少咖啡攝取，並開補氣的藥方，讓病患精神可以提振，不用依賴咖啡。

2.容易尿急、如廁頻繁

咖啡溫熱的性質也不利於治療熱性疾病。（圖片來源：Pixabay）

郭哲彰表示，中醫的濕熱體質之中，「肝經濕熱」以及「膀胱經濕熱」容易有所謂「小便短赤」，即每次小便量少，顏色深黃，常合併尿頻、尿急。此時若再多喝咖啡，可能會讓小便更頻繁，咖啡溫熱的性質也不利於治療熱性疾病。

3.胃酸容易逆流

胃陰虛夾濕熱體質的人，容易胃酸過多，再喝咖啡反而更刺激，造成不適。

國泰綜合醫院腸胃科及消化內科主任洪志聖也提醒，咖啡因也會刺激食道下端原本該緊閉的擴約肌，使它比較鬆弛，也是導致胃食道逆流的原因。

淺焙咖啡較中、深焙咖啡好。（圖片來源：Pixabay）

雖然長期喝咖啡不一定會影響體質，但中醫師們同意，若本身已經是陰虛、濕熱體質，就要少喝咖啡。

郭哲彰認為，若真的要喝，以他個人經驗，淺焙咖啡較中、深焙咖啡好。

他指出，淺焙咖啡較溫潤，酸味較重，而酸入肝，有護肝、解肝毒的效果。針對緩解短期的頭痛、提振精神，咖啡有一定的功效。但中、深焙的咖啡較偏燥熱，容易上火；若味道又偏苦，苦入心，刺激過多可能會心悸、失眠、情緒焦躁。

「即使是淺焙，也別喝到過量成癮，當品嚐香味就好」郭哲彰提醒。

(中時電子報)