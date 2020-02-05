紅豆餅是大家都熟悉的巷弄美食，坊間一顆販售價格都在6到12元不等，但在彰化和美卻有家紅豆餅卻便宜地驚人，6顆只要20元！民眾驚問賣紅豆餅的年邁老伯背後原因，故事竟藏滿滿洋蔥。故事傳開，眾人直呼「超暖」！果然台灣最美的風景，是人。

在臉書《爆廢公社》上，有位民眾分享，在彰化和美看見一位年邁的老伯在街上賣紅豆餅，上前詢問怎麼賣，沒想到老翁回「20元6個」！這讓原PO相當震驚，以為這只是開玩笑，便問老伯「這樣有賺錢嗎」？才知道原來賣紅豆餅的背後，有著老伯18年以來努力捍衛的感人故事。

「紅豆餅6個20元，這樣有賺錢嗎」？原來賣紅豆餅的背後，有著老伯18年以來努力捍衛的感人故事。（摘自爆廢公社）

老伯向原PO說，自己已經賣了紅豆餅18年了，雖然他已年屆77歲，但家裡還有位98歲的高齡母親需要照顧。這些日子以來，老伯都靠紅豆餅養家，和母親2人相依為命。老伯認為，「生不帶來，死不帶走」。紅豆餅賣便宜一點，還可以和客人交個朋友！

原PO從聊天的過程中感受到阿伯一個人的孤單，她表示，那天遇到下雨，老伯很貼心地問她「會不會餓？要不要盛飯給她？」當她要騎車回家時，老伯還問「需不需要雨衣？」讓原PO覺得很暖。

原PO希望和大家分享完紅豆餅老伯的故事後，當地人若經過這間紅豆餅攤，可以多去捧場，偶爾和老伯閒話家常。

文章曝光後，不少人驚呼紅豆餅老伯珍的，「超佛心！」、「這是18年前的物價阿！」阿伯的孝心更暖到所有人，紛紛要想知道這間紅豆攤在哪，有機會一定要去支持，並和阿伯噓寒問暖。

網友表示Google店名：《紅豆伯紅豆餅》就能找到；地址是：彰化縣和美鎮中正路22號。

(中時電子報)