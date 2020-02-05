新北市石碇區公所為延續石碇傳統的迎鼓仔燈民俗節慶文化，於2月8日下午1時至9時於石碇老街舉辦石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華活動。（石碇區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市石碇區公所為延續石碇傳統的迎鼓仔燈民俗節慶文化，於2月8日下午1時至9時於石碇老街舉辦石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華活動。（石碇區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市石碇區公所為延續石碇傳統的迎鼓仔燈民俗節慶文化，於2月8日下午1時至9時於石碇老街舉辦石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華活動。（石碇區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市石碇區公所為延續石碇傳統的迎鼓仔燈民俗節慶文化，於2月8日下午1時至9時於石碇老街舉辦石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華活動。（石碇區公所提供／葉書宏新北傳真）

新北市石碇區公所為延續石碇傳統的迎鼓仔燈民俗節慶文化，於2月8日下午1時至9時於石碇老街舉辦石碇元宵迎鼓仔燈藝閣嘉年華活動，活動現場設有新春揮毫贈春聯及提供彩繪燈籠DIY體驗攤位。

為重現古早時期元宵迎鼓仔燈踩街情境，傍晚將由該區學校、社區、宗教等團體進行迎鼓仔燈踩街活動，各團體紛紛發揮創意呈現特色裝扮，角逐踩街評比冠軍，在繞街遊行途間，發送好運茶包給民眾，祝福大家新的一年好運「鼠」不完，活動現場並發送限量的紙燈籠，歡迎民眾一同參與迎鼓仔燈踩街活動。

好康好玩的活動不只這些！活動於石碇之心的主舞台舉辦卡拉ok歌唱比賽，並安排區內學校及團體特色表演，民眾也可以參加猜燈謎活動，來獲得精美禮物，活動現場不僅提供免費湯圓供民眾享用，壓軸的抽獎活動，頭獎電視機讓你帶回家！

石碇區長洪崇璉表示，為有別於其他地區元宵習俗活動，及促進石碇在地文化推廣及觀光發展，透過迎鼓仔燈藝閣嘉年華活動的舉辦，與區內各團體共同推廣石碇在地慶典特色文化及伴手禮，現場也設有茶展售、在地美食伴手禮攤位，歡迎大家一同來石碇迎鼓仔燈踩街！詳細活動資訊請查詢石碇區公所網頁或洽民政課吳小姐02-26631080分機272。

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