寶可夢來了！台中市長盧秀燕上任後力推「電競產業」，為迎接2020台灣燈會主展區2月8日正式開幕，將責由市府聯同知名國際手遊「Pokemon GO」，2月6日至9日在台中設立燈會主題補給站，屆時，會「發光發亮」的寶可夢，都將現蹤。

台中市新聞局長黃國瑋5日表示，此次活動範圍遍及全台中市區，原本只在北美、南美及非洲的「甜甜螢」，也將現身台中，訓練家或玩家千萬不要錯過。

此外，配合2020台灣燈會活動，台中捷運首波推出台灣燈會限定主題悠遊卡套組，售價299元，預計於2月10日中午12時起，在台中捷運官方粉絲團開放預購，限量500張，一人限購4組，售完為止。

黃國瑋強調，市長盧秀燕積極打造台中成為「酷城市」，引進酷運動、推廣酷產業，電競即是其中一項政策，這次新聞局邀請NIANTIC公司合作，活動自2月6日起一連四天，橫跨台灣燈會主展區開燈，更適逢元宵佳節，邀請全球訓練家齊聚台中賞燈及捕捉心愛的寶可夢。

黃國瑋指出，此次將有綿羊寶可夢咩利羊、閃電寶可夢落雷獸、點亮夜空的蟲屬性寶可夢電螢蟲、甜甜螢，也將在全市隨機出現，其中，甜甜螢原本只在北美、南美及非洲出現，這次也將現身台中；此外，未知圖騰（L）、風鈴寶可夢風鈴鈴，也將現身一起慶祝台灣燈會，訓練家千萬別錯過。

黃國瑋說，這次「Pokemon GO」活動範圍遍及全台中市區，邀請全球訓練家一邊賞燈、一邊暢遊台中，發掘各種驚奇。台中位處台灣西部中央位置，交通便利，擁有眾多人文特色景點與歷史古蹟，各類美食、夜市廣受好評，深受全球消費者喜愛的珍珠奶茶，就源自台中。

因應全球各地陸續傳出武漢肺炎疫情，台中正嚴密控制，無社區感染情形，提醒訓練家做好防疫措施，若有身體不適、咳嗽發燒等情況，建議配戴口罩。由於活動預計吸引世界各地人潮，也提醒訓練家注意行的安全，勿在駕駛情況下，進行遊戲，以策安全。

台灣燈會副展區文心森林公園去年12月21日點燈，主展區后里花博園區2月8日起盛大登場，展期至2月23日，展期長達65天，是史上最長、占地最廣的台灣燈會。

(工商 )