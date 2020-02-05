住在京都的20多歲大陸籍男性確診感染新型冠狀病毒，他在感染前的兩周內並沒有去過大陸，只是有1天在店裡接待過包括來自湖北的大陸旅行團旅客。

厚生勞動省指出，這名男子因為發燒、咳嗽，25日請假休息，4日病毒檢查後才確診患武漢肺炎。現在已經不發燒，咳嗽症狀也減緩了，正康復中。京都市指出，「有可能是被來自武漢的觀光客感染的。」

這是日本國內確診的第35例。

(中時電子報)