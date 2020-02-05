京都店員中鏢 日本確診第35例 22:312020/02/05 中時電子報 黃菁菁 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 日本京都車站前的京都塔。(資料照，黃菁菁攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 住在京都的20多歲大陸籍男性確診感染新型冠狀病毒，他在感染前的兩周內並沒有去過大陸，只是有1天在店裡接待過包括來自湖北的大陸旅行團旅客。 厚生勞動省指出，這名男子因為發燒、咳嗽，25日請假休息，4日病毒檢查後才確診患武漢肺炎。現在已經不發燒，咳嗽症狀也減緩了，正康復中。京都市指出，「有可能是被來自武漢的觀光客感染的。」 這是日本國內確診的第35例。 (中時電子報) #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #日本 也許您會感興趣 推薦閱讀 罕見！32歲男檢驗5次才確診 醫師看傻：病毒太狡猾 21:032020/02/05 生活 鑽石公主號乘客曾訪九份老街 新北今晚緊急派7員消毒 21:212020/02/05 社會 日本恐成台灣防疫破口？網曝現況 22:142020/02/05 日常 國際熱門新聞 2020武漢風暴》第27座城市封閉 南京宣布封城 - 國際 Kobe過世留780億遺產 美媒：恐掀起婆媳風暴 - 國際 確診死亡率連2天超武漢 這裡更危險 - 國際 武漢肺炎疫苗大突破 英科學家縮短研發時間 - 國際 京都店員中鏢 日本確診第35例 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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