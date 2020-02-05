武漢肺炎疫情蔓延，因應對觀光業可能產生的衝擊，馥蘭朵酒店特別推出「深呼吸專案」住房優惠，而馥蘭朵酒店旗下台北烏來、墾丁及宜蘭里山生態藝術文化園區三間飯店都位處好山好水，空氣清新的自然景區，能讓顧客遠離人群塵囂，多親近大自然，減少疫病傳染機率，同時飯店內也已全面做好防疫工作。

馥蘭朵台北烏來及墾丁兩間飯店皆推出「深呼吸專案」的住房優惠，兩人同行一泊二食的住房專案，每人只要6000元起，三天兩夜行程，每人只要1萬元起，另外凡預訂馥蘭朵・台北烏來住宿的住客，同時預訂DashaSPA課程可享8折優惠，真是超值優惠，優惠方案到三月底止。

針對重視養生健康的泡湯遊客，擁有絕佳溫泉水質的馥蘭朵烏來渡假酒店，即日起也推出平日大浴場兩人以上同行加贈迎賓點心，另外2／17日起凡預訂景觀湯屋與湯宴專案的客人可延長30分鐘泡湯時間。

位在宜蘭的里山生態藝術文化園，前身為北台灣知名的北關休閒農場，擁有20公頃的遼闊山林與溪流，如果以100名遊客換算，每人平均可享2000平方公尺或605坪的空間，是抗疫期間最安全的旅遊渡假去處。

里山園區即日起推出「Fun心郊遊趣專案」的「一泊二食套裝」，二人成行平日每人999元，假日每人1399元，另有「一日遊套裝」，每人399元，包含門票、螃蟹博物館參觀，並由專業導覽帶領到山上悠遊園區生態，以及在山頂啜飲一杯「里山之眼」絕品義式咖啡或茶飲，與觀賞龜山島無敵海景。

面對疫情，馥蘭朵酒店已做好萬全防疫準備，飯店服務人員一律主動配戴口罩，加強作好自主防疫管理，櫃台放置消毒酒精供房客隨時清潔，酒店客房、室內公共區域及餐廳等皆定時消毒清潔，餐廳桌椅拉寬間隔距離，給客人安心用餐環境。

酒店館內空間全都使用100％特調天然精油，根據研究顯示，精油能抗菌、預防感染，對減少後續發炎、抗氧化及舒緩情緒皆有幫助。另外飯店也提供魚腥草茶供客人飲用，根據中醫師的建議，飲用魚腥草茶有助抑菌、抗發炎，預防感冒效佳，提供貴賓最安心的入住環境。面對疫情蔓延，為了追求健康，不妨帶著您的家人到空曠的山野郊遊吧！

(中時 )