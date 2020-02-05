本周六就是元宵節了，中埔鎮安宮除了有求發財金、趣味猜燈謎晚會、擲平安米、平安龜外，在廟前廣場有在地青年葉霙威所舉辦的第二屆「無用市集」，讓民眾斷捨離，拿出家中不需要的物品販售，讓無用之物變成寶。
葉霙威是中埔在地青年，有感於現代購物方便，很多人一時衝動購物，造成家中有許多用不到的東西，若能將這些東西以較低的價格賣給有需要的人，就不會造成不必要的浪費，因此去年7月舉辦第一次無用市集，並成立粉絲專頁「耶！因為」。
葉霙威表示結合中埔村地方信仰中心鎮安宮一起逗熱鬧，除了讓市集可以更廣為人知外，也可以鼓勵大家一起重溫農村的傳統信仰，認識中埔的歷史文化，很多人都不知道其實中埔鎮安宮已經有153年的歷史，透過傳統廟宇文化與新世代的無用市集結合，希冀為中埔農村帶來新的體驗與激發更多人對於在地故事的認識。
這次的無用市集特別設置「最無用區」讓民眾捐出自己最不需要的東西，購買的人自己決定價格，這區的所得將會捐贈給中埔村環保志工隊及鎮安宮林府千歲，感謝每周六都出勤清掃中埔村的環保志工們，也感謝鎮安宮提供場地讓大家可以使用。
(中時 )
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